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В Гродненской области за 7 месяцев произошла 21 авария с участием детей

11.08.2021 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гродненской области за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. В этих авариях 17 детей получили травмы, пятеро погибли, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Для профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних с 11 по 18 августа на дорогах региона проходит республиканская профилактическая акция "Берегите детей!".

"Внимание водителей обращено на неукоснительное соблюдение ПДД в части безопасной перевозки маленьких пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учреждениям образования", - рассказали в ГАИ.

После каникул инспекторы также посетят школы и детсады. Во время встреч с представителями ГАИ ребята повторят главные и необходимые правила поведения на дороге. При этом в Госавтоинспекции напомнили, что примером правильного поведения для детей остаются взрослые.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Для профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних с 11 по 18 августа на дорогах региона проходит республиканская профилактическая...
 
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