В Гродненской области за 7 месяцев произошла 21 авария с участием детей

Источник материала: БелТА

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На дорогах Гродненской области за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием детей. В этих авариях 17 детей получили травмы, пятеро погибли, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Для профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних с 11 по 18 августа на дорогах региона проходит республиканская профилактическая акция "Берегите детей!".

"Внимание водителей обращено на неукоснительное соблюдение ПДД в части безопасной перевозки маленьких пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу на наиболее напряженных участках улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к учреждениям образования", - рассказали в ГАИ.

После каникул инспекторы также посетят школы и детсады. Во время встреч с представителями ГАИ ребята повторят главные и необходимые правила поведения на дороге. При этом в Госавтоинспекции напомнили, что примером правильного поведения для детей остаются взрослые.-0-