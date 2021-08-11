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Пенсионерка учинила разбой в отношении престарелой родственницы в Столинском районе

11.08.2021 10:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области направила в суд Столинского района уголовное дело в отношении 62-летней местной жительницы, обвиняемой в разбойном нападении на престарелую родственницу, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Преступление было совершено в апреле. Согласно материалам дела, пенсионерка проникла через незапертую дверь в дом 82-летней родственницы. При этом взяла с собой игрушечный пистолет, надела на голову женские колготы, а на руки - перчатки. Также она вырвала провод из аппарата стационарной телефонной связи. Угрожая "оружием", обвиняемая потребовала от потерпевшей деньги. Узнав, где хранятся сбережения, она похитила Br420 и $410, а также продукты питания.

Уголовное дело расследовали в управлении Следственного комитета по Брестской области. Действия обвиняемой квалифицированы по ч.2 ст.207 (разбой) Уголовного кодекса. После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления.

С учетом тяжести инкриминированного преступления прокуратура еще на стадии предварительного расследования санкционировала заключение обвиняемой под стражу. Женщине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы со штрафом.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Преступление было совершено в апреле. Согласно материалам дела, пенсионерка проникла через незапертую дверь в дом 82-летней родственницы.
 
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