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Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами
Источник материала: СТВ
К реальной ситуации на белорусско-литовском рубеже. Пока здесь все без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники продолжают фиксировать случаи негуманного обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.
Татьяна Савчик, СТВ:
А на этих кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Органами нашей пограничной службы потерпевшей на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую больницу.
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К реальной ситуации на белорусско-литовском рубеже. Пока здесь все без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники продолжают...
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