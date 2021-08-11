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Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами

11.08.2021 10:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

К реальной ситуации на белорусско-литовском рубеже. Пока здесь все без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники продолжают фиксировать случаи негуманного обращения литовской стороны с иностранцами. Речь о тех, кто ищет убежище в странах Евросоюза.

Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами

Татьяна Савчик, СТВ:
Все по отработанному сценарию: группы доставляются к нашей границе, там их оставляют без необходимой медпомощи, воды, еды и теплых вещей. Очередной такой инцидент произошел на участке Сморгонской пограничной группы. Были замечены 32 мигранта. С их слов, в Литве они были задержаны пограничниками, которые привезли их к границе, а затем, применяя физическую силу и угрожая оружием, насильно выдворили.

Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами

Пограничники Беларуси продолжают фиксировать случаи негуманного обращения Литвы с иностранцами

А на этих кадрах четко видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют ее там. Органами нашей пограничной службы потерпевшей на месте оказана первая помощь. Иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую больницу.

 
 
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К реальной ситуации на белорусско-литовском рубеже. Пока здесь все без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши пограничники продолжают...
 
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