Zerkalo.io спросило у музыкантов, как они относятся к тому, что оказались фактически под запретом. Авторы постов призывают организации не сотрудничать с этими людьми, называя их «предателями».спросило у музыкантов, как они относятся к тому, что оказались фактически под запретом.





В прошлом году многие певцы и музыканты не остались в стороне от происходящих в Беларуси событий. После того, как в августе накалилась политическая ситуация, а участники протестов подверглись репрессиям, некоторые известные артисты публично выступили против жестокости силовых органов.





Более тысячи деятелей культуры подписали открытое письмо с осуждением «недопустимых в цивилизованном государстве нарушений законодательства, необоснованного насилия над мирными гражданами со стороны силовых структур и фальсификации результатов выборов президента».





Теперь провластные телеграм-каналы называют этих музыкантов «предателями» и призывают организации с ними не сотрудничать. Но не только их.





В список включены также музыканты и певцы, которые много лет выступали на мероприятиях, организованных государственными органами, городских и республиканских праздниках. Например, народная артистка Беларуси Инна Афанасьева, певцы Дмитрий Колдун, Алексей Хлестов, Искуи Абалян, Ольга Плотникова и другие известные артисты.





Часть музыкантов, к которым Zerkalo.io обратилось за комментарием, ответили, что не готовы высказываться публично, так как беспокоятся за свою безопасность. Одна из известных певиц сообщила о поступающих в ее адрес угрозах в социальных сетях из-за того, что она осудила насилие.





«Поняли, что делаем все правильно»

Группа NaviBand еще до появления запретительного списка столкнулась с невозможностью выступать в Беларуси, говорит ее участник Артем Лукьяненко.





— О том, что не можем делать концерты [в Беларуси], мы знали еще зимой. Мы хотели организовать концерт в Минске, но нам дали понять, что не нужно даже подавать на гастрольное удостоверение, потому что нам не разрешат провести концерт. В целом это продолжение абсурда. Мы — это группа, которая несет только созидание. Мы поем о любви, о стремлениях человека, о том, чтобы люди чувствовали мотивацию и двигались вперед. И нам непонятно, как группы и фамилии оказались в этом списке.

Мы же для себя понимаем, что делаем все правильно, мы знаем, что огромное количество людей на нашей стороне, поэтому не воспринимаем это близко к сердцу.





— В творческом плане это наносит вам урон?





— Конечно, это большой урон, потому что если нет концертов, то нет и заработка. Но ситуация в Беларуси в целом нанесла урон по всем культурным событиям. Какие концерты могут быть, когда все это происходит в нашей стране?





Условия для работы группы в последний год кардинально поменялись, признает собеседник. Участники NaviBand покинули Беларусь, но продолжают писать песни, реализовывать новые проекты.





— Мы четко понимаем, что в любом случае, все, что происходит, придет к своему завершению. Нашу роль и миссию в сегодняшнее время определять не нам, конечно, но нам важно поддерживать дух людей, неупадническое настроение. Мы понимаем, что сейчас большинство белорусов находится в стрессе. Но в этом стрессе рождается истина, новая нация (хотя она уже родилась). Мы ощущаем, что мы часть всего происходящего, — комментирует Артем Лукьяненко. — Этот год сделал нас сильней, сделал нас более осознанными, внимательными к творчеству, к нашим слушателям. Мы видим, как люди в интернете реагируют на то, что мы публикуем. Это для нас важнее.





«Сейчас не очень актуально веселиться или проводить концерты»

Для музыканта Павла Аракеляна включение в «черный» список не стало сюрпризом, так как это не первый раз, когда в Беларуси появляются подобные документы. Удивило его другое — то, что он включен в «список переобувшихся». «Я в одной обуви хожу уже много-много лет», — объясняет Аракелян.





— На текущий момент даже сохранившие нейтралитет медийные личности оказались в таких списках. Чтобы не иметь запрета на профессию, в Беларуси надо не просто быть нейтральным или против, а надо быть конкретно «за».





После выборов музыкант занял определенную позицию — он не скрывал свое отношение к происходящему в стране, выступал для жителей дворов Минска . Джазмен понимал, что это может иметь неприятные последствия. На одном из таких выступлений его задержали, а потом осудили на 15 суток за то, что он «пикетировал, играя на музыкальном инструменте».





— Я понимаю, что в текущих условиях это риск не просто запрета на профессию, а вплоть до физического уничтожения. Но на другой чаше весов — принципы. Если человек засовывает язык в … (молчит — Прим. ред.) просто потому, что боится или пытается достичь каких-то материальных выгод, для меня это неприемлемо, — говорит Павел Аракелян. — Я выступаю не за что-то, а против чего-то. Мне точно так не нравятся так называемые лидеры оппозиции, которые на текущий момент этим (политикой — Прим. ред.) занимаются. Но это не значит, что я могу поддерживать пытки, насилие, убийства и что могу молчать в такой ситуации.





Сейчас творческая деятельность музыканта поставлена на паузу: он не пишет и не притрагивается к инструментам.





— Невозможно провести какое-либо публичное мероприятие. Разумеется, немногочисленные заказчики с осторожностью к этому относятся, потому что можно провести корпоративную вечеринку и только из-за выступления неугодного артиста всем дружно сесть на сутки. Но положа руку на сердце, я считаю, что на текущий момент не очень актуально веселиться или проводить концерты, поэтому, возможно, запрет совпадает с текущим мироощущением, — объясняет музыкант.





«Будем играть всегда и везде, где будет такая возможность»

Лидер группы J: Морс Владимир Пугач говорит, что спокойно воспринял включение коллектива в черный список.





— В стране уже целый год пожар, но такое ощущение, что кто-то только сейчас заметил, что у него начинают нагреваться подошвы. Эти списки — это пример информационной войны, которая ведется с теми, кто публично высказывает мнение, отличающееся от официальной позиции госСМИ, не более того. И появляться они стали с осени прошлого года. Я тоже в таких списках периодически появляюсь. Так как это далеко не первый список такого плана, то он ничего не меняет, и я не вижу в нем новую точку отсчета, когда мне нужно садиться и принимать какие-то решения. Мы в таком режиме живет почти год, и то, что у нас в Беларуси нет билетных публичных концертов, это не потому, что мы себя на паузу поставили (как и большинство белорусских артистов и музыкантов), — рассуждает Владимир Пугач.





Он вспоминает, что группе удалось организовать несколько публичных выступлений в начале 2021 года, а потом на разных площадках, где планировались концерты, стали возникать какие-нибудь «технические сложности».





— Но останавливать деятельность мы не собираемся. Осенью мы издали новый альбом, хотя мы сомневались, уместно ли его издавать. В апреле вышел новый сингл, посвященный годовщине трагедии в Чернобыле, сейчас работаем над новым материалом и будем играть всегда и везде, где будет такая возможность.





Последний год в целом сильно изменил жизнь всей страны, всех белорусов, и творческие люди здесь не исключение, признает собеседник. Происходящее вокруг, вынужденный отъезд из страны друзей и близки угнетает.





— Но вдохновляют нас белорусы, которые ярко, мощно, красиво проявили себя как гражданское общество, нация в прошлом году и уже в этом. Так что мы продолжаем заниматься музыкой. Когда болит душа, когда хочется высказываться — все это выливается в музыку. Как выяснилось, людям очень важна эмоциональная поддержка, терапия, которая есть в музыке. Поэтому есть ощущение важности и нужности того, что делаем мы и другие белорусские артисты. В связи с этим, наверное, на нас лежит какая-то ответственность.



