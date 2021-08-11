Дельталет упал в озеро под Витебском – погибла 40-летняя женщина

Информация об этом была опубликована на сайте Витебского областного управления МЧС.





Инцидент произошел во вторник, 10 августа. Около 21.10 часов в МЧС поступило сообщение о падении дельталета с людьми в озеро Добрино в Витебском районе. До приезда спасателей местные жители спасли 61-летнего пилота, - сообщили в МЧС.





Из воды извлекли 40-летнюю женщину. Врачи лишь констатировали ее смерть.







