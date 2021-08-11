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Дельталет упал в озеро под Витебском – погибла 40-летняя женщина

11.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Витебском районе дельталет упал в озеро. В результате случившегося погибла 40-летняя женщина.

Информация об этом была опубликована на сайте Витебского областного управления МЧС.

Инцидент произошел во вторник, 10 августа. Около 21.10 часов в МЧС поступило сообщение о падении дельталета с людьми в озеро Добрино в Витебском районе. До приезда спасателей местные жители спасли 61-летнего пилота, - сообщили в МЧС.

Из воды извлекли 40-летнюю женщину. Врачи лишь констатировали ее смерть.
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе дельталет упал в озеро. В результате случившегося погибла 40-летняя женщина.
 
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