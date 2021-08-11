Кто больше? Ставки по валютным вкладам уже выше 5% годовых

Александр Маковецкий специально для Myfin.by объяснил, что происходит на рынке валютных вкладов, как это отразится на доходности по другим инструментам инвестиций и что будет со ставками дальше. Директор компании «Финап24»специально дляобъяснил, что происходит на рынке валютных вкладов, как это отразится на доходности по другим инструментам инвестиций и что будет со ставками дальше.





Рост ставок повлияет на все рынки

– Это однозначно затронет и другие рынки. В первую очередь, рынок корпоративных облигаций и токенов. Например, низкорискованные валютные облигации сейчас предлагаются по ставке 4,7-5,3% годовых. Что уже ниже ставки по вкладу Беларусбанка. Есть облигации и токены, которые выпускаются под 5,5%-10%, причем под эти ставку на рынке есть облигации, как с обеспечением, так и без.





И здесь уже инвестор задумается, стоит ли игра свеч. Ведь облигации и токены – это более рискованный инструмент по сравнению с банковскими вкладами. И такие инструменты были привлекательны именно за счет более высокой доходности.





Но тут нужно также помнить, что с безотзывного вклада инвестору просто так не выйти. Есть ограниченный список законных возможностей, которые предусматривают болезнь или уход из жизни вкладчика или его родственников.

Плюс взимание налога с дохода по валютному депозиту, размещенному на срок менее 2 лет.





По облигациям с первого дня покупки никакого подоходного налога платить не нужно. И есть ликвидные бумаги, которые можно быстро продать на вторичном рынке. Условно говоря, вы можете купить бумаги на 2-3 месяца до оферты (обратного выкупа облигации) и получить ничем не облагаемый доход.





В случае, если коммерческие банки начнут предлагать еще более высокую доходность по валютным вкладам в размере 6%-6,5% годовых, то доходность уже выпущенных облигаций будет выглядеть довольно бледно на этом фоне, даже с учетом высокой ликвидности. Очень сложно будет Минфину с госдолгом по валютным гособлигациям, которые выпускались под 4,7%-5,5% годовых, выглядеть конкурентно на таком рынке.





Почему началась гонка

– Зачем Беларусбанк так резко поднял ставки по валютным вкладам известно только ему. Можно предположить, что у банка наблюдается нехватка валютной ликвидности в долларах (в этой валюте предлагаются вклады) на фоне невозможности привлечь валюту другими инструментами. Либо банк закладывает в своей стратегии развития рост доходности по выданным кредитам в валюте.





Также нужно учитывать внешние обязательства банка перед другими банками (в том числе российскими), казначейством и пр.





Возможно, идет замещение старых клиентов новыми или привлечение более состоятельной аудитории, опять же, повторюсь, это только догадки.





В любом случае, банк видит, что в перспективе может заработать и выходит с таким предложением на рынок. Как у нас часто бывает на белорусском рынке, лучший способ привлечения новых клиентов – демпинг (в нашем случае – рост ставок). Поэтому банк предлагает условия выше рынка, чтобы успеть забрать часть ликвидности себе в портфель.





Что будут делать банки?

– Нужно понимать, что не все банки бросятся повышать ставки по валютным вкладам. Есть банки, у которых кредитный портфель в валюте большой, соответственно, отток вкладов потребует соответствующей реакции банка.





Есть банки, которым незачем привлекать дорогие депозитные средства населения, когда они могут получит эти деньги дешевле – например, у материнского банка, или на внешнем рынке.





Также 9 июля вступил в силу запрет на эмиссию валютных корпоративных облигаций. Теперь, кроме облигаций в национальной валюте, выпускать можно только индексируемые облигации с привязкой к курсу той или иной валюты , либо иной переменной.





Чтобы люди поверили в новый инструмент, доходность по нему должна быть уже на уровне 10% и выше, потому что при росте ставок по депозитам, массовый инвестор даже не будет разбираться в сложных формулах.