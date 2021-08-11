Бывший главный тренер, выступивший против насилия, уехал из страны

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Руммо пополнил список специалистов, вынужденных покинуть Беларусь.





Фото belarushockey.com

Хоккейный тренер Александр Руммо уехал с семьей из Беларуси, сообщает Еврорадио .

Главный тренер юношеской сборной страны (U17) в сентябре подписал петицию против насилия и за честные выборы, после чего покинул свою должность.

Есть информация, что сейчас специалист находится в Польше.

Напомним, после выборов более двух тысяч спортсменов открыто выступили против насилия . Многим из-за репрессий пришлось покинуть страну. Среди них Александра Герасименя , Степан Попов , Елена Левченко , Екатерина Снытина и другие.

Во время Олимпийский игр в Токио белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская также решила не возвращаться в Беларусь из-за угроз спортивных чиновников.