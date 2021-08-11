|
Бывший главный тренер, выступивший против насилия, уехал из страны
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александр Руммо пополнил список специалистов, вынужденных покинуть Беларусь.
Фото belarushockey.com
Хоккейный тренер Александр Руммо уехал с семьей из Беларуси, сообщает
Главный тренер юношеской сборной страны (U17) в сентябре подписал петицию против насилия и за честные выборы, после чего покинул свою должность.
Есть информация, что сейчас специалист находится в Польше.
Напомним, после выборов более двух тысяч спортсменов
Во время Олимпийский игр в Токио белорусская легкоатлетка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Руммо пополнил список специалистов, вынужденных покинуть Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)