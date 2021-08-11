|
АрМИ-2021. На конкурсе «Авиадартс» в Рязани Беларусь представят шесть экипажей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские военные летчики готовятся к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На конкурсе «Авиадартс» в Рязани нашу страну представят шесть экипажей. Они продемонстрируют свои навыки в ведении разведки, эвакуации раненых, радиотехническом поиске объектов и других заданиях. В России наши авиаторы проведут месяц.
Андрей Лукьянович, командир смешанной авиационной базы:
В Рязани белорусские летчики не только тренируются перед Армейскими международными играми, но и готовятся к учениям «Запад-2021».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские военные летчики готовятся к Армейским международным играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На конкурсе «Авиадартс» в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)