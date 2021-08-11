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Боксеру Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии
Источник материала: UDF
Фото: rh.by
Многократного чемпиона мира кикбаксера Алексея Кудина осудили на 2 с половиной года колонии общего режима.
Боксера признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения»).
Алексей - многодетный отец, у него пятеро детей, которые остались без отца и кормильца,
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Боксера признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК.
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