Источник материала: UDF



Фото: rh.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Боксеру Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии Боксера признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК.

Многократного чемпиона мира кикбаксераосудили на 2 с половиной года колонии общего режима.Боксера признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения»).Алексей - многодетный отец, у него пятеро детей, которые остались без отца и кормильца,"Рэгіянальная газета".