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Боксеру Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии

11.08.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Боксеру Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии
Фото: rh.by
Это на год меньше, чем просил прокурор. Решение вынес суд в Молодечно.

Многократного чемпиона мира кикбаксера Алексея Кудина осудили на 2 с половиной года колонии общего режима.

Боксера признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК («Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения»).

Алексей - многодетный отец, у него пятеро детей, которые остались без отца и кормильца, пишет "Рэгіянальная газета".
 
 
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Боксера признали виновным по ч. 2 ст. 363 УК.
 
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