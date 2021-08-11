Источник материала: UDF

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«Радыё Свабода»

Американцы будут наказывать даже за попытку обойти санкции

И что еще более важно — в американских санкциях предусмотрен механизм наказания даже за попытку их обхода.

Указ Байдена создал правовой фундамент для очень быстрых действий американской администрации

Если не выйдут все заключенные-США введут новые секторальные санкции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Бывший высокопоставленный чиновник: «Так Лукашенко еще не били» В американских санкциях предусмотрен механизм наказания даже за попытку их обхода.

- Во-первых, любые санкции нужно рассматривать как имиджевый удар. И то, что санкции были введены одновременно США, Великобританией и Канадой — это самый сильный сигнал для режима в Беларуси и, что еще более важно, это сильный сигнал для бизнеса, который ведет дела с нелегитимной властью Беларуси, — отметилИменно имиджевые потери бьют сильнее, чем сами экономические потери. Все сначала одобряли, а затем критиковали санкции, которые ввел в отношении режима Лукашенко Европейский Союз. Говорили, что там есть дыры, и они действительно там были. Но оказалось, самое главное, что санкции объявили и ввели их в действие.То же самое и в ситуации с санкциями США. География санкций, если можно так сказать - Великобритания и США — для бизнеса зачастую имеет большее значение, чем санкции европейские. Несмотря на то, что Беларусь больше торгует с Европой, основной валютой платежей преимущественно является доллар. И это сейчас представляет наибольшую угрозу для тех предприятий, которые оказались в санкционном списке.И что очень важно — это новый Еxecutive order, который предусматривает уже секторальные санкции. Это такой сигнал на будущее. Через несколько месяцев секторальные санкции смогут вступить в силу.Это траектория движения Соединенных Штатов Америки и их партнеров в Европе, Великобритании и Канаде очень ярко показывает, что нет смысла вести бизнес с режимом Александра Лукашенко. Если не сегодня, то завтра или послезавтра кто-то будет вести бизнес с подсанкционным сектором или предприятием, а в американских санкциях уже предусмотрены и так называемые вторичные санкции.А это — наказание физических или юридических лиц, входящих в деловые контакты с белорусскими подсанкционными предприятиями.Так что можно сказать, что это самый главный имиджевый удар, который с 9 августа 2021 года будут на себе чувствовать те, кто попал в санкционный список, а спустя какое-то времени почувствуют и те, кто попадает в сектора экономики, которые окажутся под санкциями в соответствии с новым исполнительным указом президента США.И вот что еще важно. Европа также смотрит на Соединенные Штаты Америки. США не спешили, они провели большую работу, в том числе проанализировали ошибки, которые допустили их европейские партнеры.Поэтому, с юридической точки зрения, американские санкции более сильны. Теперь и Европа будет смотреть, что и как сделали американцы, и будет исправлять свои ошибки.Так что это траектория движения не только для США, но и для европейских партнеров, которые вскоре будут собираться и думать, что дальше делать с режимом Лукашенко.- Это так. На данный момент известно, что около 40 физических и юридических лиц с 9 августа 2021 года находятся в персональном списке. А вот то, что будет имплементироваться по исполнительному указу президента Байдена, станет известно в течение нескольких следующих недель, а может и месяцев.Ведь указ создал правовой фундамент для очень быстрых действий американской администрации. Раньше этого элемента не было, поэтому прежние санкции вводились так, как вводились — очень медленно и ограничено. Сейчас у исполнительной власти США есть основания и инструменты, чтобы действовать очень быстро и больно.- Возможно, на экономике Беларуси это не так заметно отразится. Возможно. Но это точно отразится на карманах тех, кто этот режим поддерживал — ведь там вся нелегальная торговля сигаретами, там дополнительные санкции против производителей калийных удобрений и многое еще.Это, прежде всего, должно отразиться на карманах тех, кто зарабатывает на нелегальных или серых схемах торговли, где бы он ни находился — в Беларуси или за рубежом.Поэтому, по моему мнению, это очень аккуратно выработанный и продуманный инструмент. Если предыдущие санкции США были разморозкой самых старых американских санкций, которые уходят еще в начало 2000-х годов и которые были выстрелом в воздух, то санкции 9 августа 2021 года — это более прицельный выстрел.И, главное, есть перспектива нескольких недель или месяцев, после которых наступит ухудшение санкционного режима, если в Беларуси ничего не изменится.А «ничего не изменится» означает: если в Беларуси не выйдут все политзаключенные, а не только те, кого признало такими международное сообщество, и если в стране будут объявлены новые выборы. И третье условие: пока не будут привлечены к ответственности те, кто виновен в насилии против мирных граждан Беларуси.