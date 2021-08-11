Посол Фишер: Лукашенко нужно понять, что выход из кризиса не в поиске внешних врагов

Источник материала: UDF

«Мы уже не раз были свидетелями тому, как указующий перст, которым Лукашенко и его режим обличают «виновных» в своих бедах, то и дело меняет направление, — заявила посолв интервью. — Белорусским властям стоило бы понять, что выход из кризиса — не в поиске внешних врагов, а в признании требований и ожиданий собственных граждан».