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Посол Фишер: Лукашенко нужно понять, что выход из кризиса не в поиске внешних врагов
Источник материала: UDF
Джули Фишер
На прошедшей пресс-конференции Александр Лукашенко в очередной раз обвинил США в организации протестов в Беларуси.
«Мы уже не раз были свидетелями тому, как указующий перст, которым Лукашенко и его режим обличают «виновных» в своих бедах, то и дело меняет направление, — заявила посол Джули Фишер в интервью
По ее словам, Вашингтон давно уже давал рекомендации Минску, как положить конец политическому кризису в стране.
Этому, напомнила Фишер, могут помочь «три простых шага: безусловное освобождение всех политических заключенных, начало широкого общенационального диалога и проведение новых, свободных и справедливых выборов».
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