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Посол Фишер: Лукашенко нужно понять, что выход из кризиса не в поиске внешних врагов

11.08.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посол Фишер: Лукашенко нужно понять, что выход из кризиса не в поиске внешних врагов
Джули Фишер
Американский посол считает, что правящему в Беларуси режиму следует поискать причины кризиса в своей стране, а не перебрасывать проблемы на других.

На прошедшей пресс-конференции Александр Лукашенко в очередной раз обвинил США в организации протестов в Беларуси.

«Мы уже не раз были свидетелями тому, как указующий перст, которым Лукашенко и его режим обличают «виновных» в своих бедах, то и дело меняет направление, — заявила посол Джули Фишер в интервью «ГА». — Белорусским властям стоило бы понять, что выход из кризиса — не в поиске внешних врагов, а в признании требований и ожиданий собственных граждан».


По ее словам, Вашингтон давно уже давал рекомендации Минску, как положить конец политическому кризису в стране.

Этому, напомнила Фишер, могут помочь «три простых шага: безусловное освобождение всех политических заключенных, начало широкого общенационального диалога и проведение новых, свободных и справедливых выборов».
 
Теги: Минск
 
 
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