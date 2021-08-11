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Усов: «Набирает обороты новый сверхкризис»
Источник материала: UDF
Правительственные войска с американским внедорожником. Фото: EPA
– Набирает обороты новый сверхкризис, –
Мир получит очередной failed-statе и «исламское государство» покроя ИГИЛ. После двадцати лет войны вряд ли эти ребята будут хотеть мира, мира в западном понимании.
Что это означает для Беларуси? В некотором смысле повторяется ситуация с 2001 года. Но нынешний афганский кризис будет более масштабным. В лучшем случае, Афганистан ждет новый виток гражданской войны и внутреннего террора, в худшем – усиление террора выйдет на международный уровень и станет угрозой #1 для Запада.
По сравнению с этим проблема Беларуси будет ничтожной.
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По сравнению с этим проблема Беларуси будет ничтожной.
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