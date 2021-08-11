Признает ли Лукашенко Крым российским? Мнение эксперта

Источник материала: UDF



Лукашенко и Путин / пресс-служба Кремля

“Честно говоря, я теряюсь в этом вопросе, потому что, когда прошло это сообщение практически сразу после задержания Протасевича, я воспринимал его как информационно-психологическую операцию России и против Украины, и против Лукашенко. Почему? Потому что пустить так называемых следователей из так называемого ЛНР и позволять какие-то юридические действия — это сделать достаточно чёткий шаг к её признанию.



Лукашенко, видимо, забыл, что товарооборот между нашими странами по итогам прошлого года порядка 4,5 миллиарда долларов, из которых 2,7 — позитивное сальдо Беларуси: Беларусь больше продаёт в Украину, чем покупает…



Возможно, ЛНР в этой истории играет вторую роль: Лукашенко важнее показать раскаяние Протасевича. Но он, видимо, забыл о нормах международного права”, — считает Магда.

Может ли Лукашенко признать Крым российским?

“Лукашенко о готовности признавать Крым говорил ещё в июне после захвата Протасевича, после того как Украина вместе со странами ЕС закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов. Но какая в этом экономическая логика? Отправлять самолёты “Белавиа”? Куда? Объективно это только бархатный сезон. Все ли белорусы захотят туда поехать отдыхать, зная о том, что штамп в паспорте “КПП (Симферополь, Россия)” будет означать невозможность потом въехать в Украину? Мне кажется, что все эти заявления направлены на внутреннюю аудиторию, людям, которые и без того любят Лукашенко”.

“Как только российские войска начнут в Беларуси действовать не по легенде учений, а так, как им прикажут в Москве, то что бы потом ни заявлял Лукашенко, его слова будут мало стоить. Поэтому этот период учений будет действительно напряжённым для всех соседей Беларуси, но любая провокация имеет свойство получать ответ.



У Украины есть тяжёлый опыт — наша страна восьмой год воюет. В Беларуси, к счастью, войны не было, поэтому во многом отношение к России сейчас такое же, как и у значительной части общества Украины к России до событий 2014 года.



Стоит признать, что неправильные действия Украины позволили России захватить Крым. Но вот как будут действовать белорусы, когда Россия, используя ту или иную провокацию, попытается захватить Беларусь? Как будут действовать белорусские военные, которые давали присягу? В этом проблема”.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Признает ли Лукашенко Крым российским? Мнение эксперта И стоит ли ждать каких-нибудь провокаций во время белорусско-российских учений “Запад-2021”?

О том, к чему может привести это противостояние,пообщалось с руководителем украинского Института мировой политикиВо время “Большого разговора” Лукашенко в очередной раз заявил, что следователи так называемой “Луганской народной республики” допрашивали Романа Протасевича (ранее сам Протасевич это отрицал). Что это означает — Лукашенко признаёт “ЛНР”?Стоит ли ждать каких-нибудь провокаций по отношению к Украине во время белорусско-российских учений “Запад-2021”? По мнению эксперта, если в этот период и ждать каких-то провокаций, то только по отношению к Беларуси.