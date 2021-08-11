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Согласованный проект поправок в Конституцию представят Лукашенко до 1 сентября

11.08.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Назначенная Лукашенко конституционная комиссия должна до 1 сентября представить согласованный всеми членами комиссии проект поправок в Конституцию РБ.

Об этом заявил в среду руководитель конституционной комиссии Петр Миклашевич.

"Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, … поручено …. обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта конституции на рассмотрение [Лукашенко]", - отметил Миклашевич.

Как сообщалось, текущий проект поправок был принят с письменными замечаниями 26 из 36 членов конституционной комиссии. В результате Лукашенко вернул проект на доработку.

 
 
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Назначенная Лукашенко конституционная комиссия должна до 1 сентября представить согласованный всеми членами комиссии проект поправок в Конституцию РБ.
 
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