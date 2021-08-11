Что это было? Тренер ударил ребенка во время хоккейного матча в Солигорске

Zerkalo.io рассказывает о произошедшем. Он бы остался незамеченным, если бы не один нюанс: на видеотрансляции игры видно, как один из тренеров солигорского «Шахтера» поднимает руку на ребенка из команды.рассказывает о произошедшем.





Что случилось

Трансляция игры, которая прошла 9 августа, была сохранена на YouTube-канале «Детский хоккей Беларуси». Но к утру 11 августа видео уже удалили, хотя, например, такой же матч с 10 августа остался на канале. хотя, например, такой же матч с 10 августа остался на канале.





Эпизод произошел во время второго периода. Главным тренером группы 2008 года рождения является Артем Горанин.





Реакция хоккейного клуба: Проводится служебная проверка действий тренера

В течение дня 10 августа Zerkalo.io пыталось получить комментарий от пресс-службы «Шахтера», однако оперативно сделать это не удалось.





К вечеру 10 августа хоккейный клуб выложил свое официальное заявление (орфография и пунктуация авторов сохранена).





"ХК «Шахтер-Солигорск» внимательно изучает инцидент, произошедший на товарищеском матче между командами «Шахтер» и «Химик» 2008 года рождения. Проводится служебная проверка и всестронняя оценка действий детского тренера.

Любые действия противоречащие принципам развития детского спорта неприемлимы. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры".





Федерация хоккея Беларуси: Будут применены соответствующие дисциплинарные меры

Федерация хоккея Беларуси также сделала официальное заявление вечером 10 августа. Видеоматериалы с участием тренера и ребенка будут изучены.





ФХБ отмечает, что подготовка хоккеистов «с учетом актуальных методик физического и психологического воспитания игроков» — приоритетная задача.





— Мы внимательно отслеживаем деятельность хоккейных школ Беларуси и ее соответствие принятым нормативным актам, — добавляет ФХБ.





В заявлении говорится, что дисциплинарный комитет ФХБ уже проводит проверку по инциденту. Заместитель председателя ФХБ Светлана Марченко, которая курирует вопросы развития детского хоккея, поехала в Солигорск для изучения обстоятельств произошедшего. О результатах федерация обещает сообщить дополнительно:





— Однако уже сейчас можем заявить о том, что федерацией хоккея будет дана всесторонняя оценка произошедшего и к лицам, чья деятельность нарушает принятые принципы развития детского спорта, будут применены соответствующие дисциплинарные меры.



