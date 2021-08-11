Алексея Кудина приговорили к 2 с половиной годам колонии

Ольга Дубовик, пишет " Рэгіянальная газет а". Приговор сегодня в суде Молодечненского района объявила судьяпишет "а".





Это на год меньше, чем просил прокурор.





Алексея обвинили по ч. 2 ст. В ст. 363 УК (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения).





Алексей - многодетный отец, у него пятеро детей, котоые остались без отца и комрильца.











