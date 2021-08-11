|
Дрессировка собак: в Беларуси работает уникальный кинологический центр
11.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как из непослушного разрушителя квартиры воспитать игривого щенка – знают в кинологическом центре Беларуси. Это пока единственное место в стране, где любую собаку могут надрессировать и научить манерам. Раньше этим занимались только военные. Сейчас профессиональная помощь кинолога доступна каждому владельцу собаки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Дворняжку Байкала взяли по объявлению. Правил поведения не знала и на замечания стала реагировать агрессивно. Юная хозяйка питомца привела на воспитание. И научилась дрессировать собак сама. Теперь Мария хочет стать кинологом.
А этот тойтерьер учится правилам поведения, социализируется. Гоша занимается меньше месяца, а уже умеет выполнять команды «сидеть», «лежать» и «место». На дрессировку в среднем потребуется около трех недель.
Создатель кинологического центра Дмитрий Беланович занимается с собаками всю жизнь. Хорошо изучил их психологию и накопил большой опыт. Сейчас помогает людям подружиться с питомцами.
В кинологическом центре помогают не только правильно воспитать питомца, но и преодолевать фобии: страх высоты, прозрачных ступенек, закрытых пространств, неожиданных препятствий. Кому-то достаточно двух-трех занятий, а кому-то придется прорабатывать намного дольше. Самый распространенный страх – общественного транспорта. Поэтому в центре специально построили остановку и купили маршрутку.
Сейчас развивают и новое направление – подготовку поисковых собак. Помогать кинологам приехал специалист из России. Константин Болтуцкий работает с собаками уже более 50 лет.
Есть и волонтеры, чьих питомцев будут готовить в спасатели. Центр готов построить даже гостиницу для собак. Это позволит принимать на обучение непослушных четвероногих со всей страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это пока единственное место в стране, где любую собаку могут надрессировать и научить манерам. Раньше этим занимались только военные.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)