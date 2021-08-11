Дрессировка собак: в Беларуси работает уникальный кинологический центр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как из непослушного разрушителя квартиры воспитать игривого щенка – знают в кинологическом центре Беларуси. Это пока единственное место в стране, где любую собаку могут надрессировать и научить манерам. Раньше этим занимались только военные. Сейчас профессиональная помощь кинолога доступна каждому владельцу собаки, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Дворняжку Байкала взяли по объявлению. Правил поведения не знала и на замечания стала реагировать агрессивно. Юная хозяйка питомца привела на воспитание. И научилась дрессировать собак сама. Теперь Мария хочет стать кинологом.

«Сначала я не знала, что есть такая профессия – кинолог. Я просто так дрессировала собаку. Потом это начало нравиться. Я поняла, что можно этого добиться и потом стать кинологом», – рассказывает Мария Ловицкая.

А этот тойтерьер учится правилам поведения, социализируется. Гоша занимается меньше месяца, а уже умеет выполнять команды «сидеть», «лежать» и «место». На дрессировку в среднем потребуется около трех недель.

«Невоспитанная собака – это проблема и для хозяина, и для окружающих. И потом есть разные люди. Чтобы они ничего не думали. Как с ребенком: если его не воспитывать, то что из него выйдет», – отмечает хозяйка собаки Анна Семергеева.

Создатель кинологического центра Дмитрий Беланович занимается с собаками всю жизнь. Хорошо изучил их психологию и накопил большой опыт. Сейчас помогает людям подружиться с питомцами.

«В основном люди, конечно, обращаются уже с проблемными собаками. Пришли – тапочки разорвала, мебель погрызла, все разбито, разрушено в доме. Не знают, что с этим делать. И потом еще страшнее вещи: укусила ребенка, укусила хозяина, убила любимого кота. То есть люди не знают, как поступать», – рассказывает руководитель кинологического центра Дмитрий Беланович.

В кинологическом центре помогают не только правильно воспитать питомца, но и преодолевать фобии: страх высоты, прозрачных ступенек, закрытых пространств, неожиданных препятствий. Кому-то достаточно двух-трех занятий, а кому-то придется прорабатывать намного дольше. Самый распространенный страх – общественного транспорта. Поэтому в центре специально построили остановку и купили маршрутку.

Сейчас развивают и новое направление – подготовку поисковых собак. Помогать кинологам приехал специалист из России. Константин Болтуцкий работает с собаками уже более 50 лет.

«Надо научить собаку искать, находить человека и давать кинологу знать, что собака нашла человека. Потому что в основном собака применяется там, где мы не можем визуально обнаружить», – указывает Константин Болтуцкий.

Есть и волонтеры, чьих питомцев будут готовить в спасатели. Центр готов построить даже гостиницу для собак. Это позволит принимать на обучение непослушных четвероногих со всей страны.