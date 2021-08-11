Единоборцу Кудину дали 2,5 года колонии

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От лишения свободы спортсмена не спасли публичные раскаяния.





Спортсмену Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии, сообщает «Вясна» . Единоборца обвиняют по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок».

Алексей был задержан в России 21 января. В июле спортсмена экстрадировали в Беларусь, хотя ЕСПЧ запрещал это делать. После этого по госСМИ показали ролик с извинениями спортсмена.

В последнем слове на суде он также просил не лишать его свободы и говорил, что готов «дальше выступать за Беларусь».