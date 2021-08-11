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Единоборцу Кудину дали 2,5 года колонии

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

От лишения свободы спортсмена не спасли публичные раскаяния.

Единоборцу Кудину дали 2,5 года колонии

Спортсмену Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии, сообщает «Вясна». Единоборца обвиняют по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок».

Алексей был задержан в России 21 января. В июле спортсмена экстрадировали в Беларусь, хотя ЕСПЧ запрещал это делать. После этого по госСМИ показали ролик с извинениями спортсмена.

В последнем слове на суде он также просил не лишать его свободы и говорил, что готов «дальше выступать за Беларусь».

 
 
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От лишения свободы спортсмена не спасли публичные раскаяния.
 
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