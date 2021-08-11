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Единоборцу Кудину дали 2,5 года колонии
11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
От лишения свободы спортсмена не спасли публичные раскаяния.
Спортсмену Алексею Кудину присудили 2,5 года колонии, сообщает
Алексей был задержан в России 21 января. В июле спортсмена экстрадировали в Беларусь, хотя
В последнем слове на суде он также просил не лишать его свободы и говорил, что готов «дальше выступать за Беларусь».
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От лишения свободы спортсмена не спасли публичные раскаяния.
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