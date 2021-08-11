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«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. До начала нового учебного года остается меньше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Август дал старт работе школьных базаров. Только в Могилевской области таких ярмарок организовано почти 70. Самые большие торговые площадки, где можно купить все – от ластика до школьной формы – уже активно работают в Могилеве и Бобруйске.
Несмотря на то, что школьные ряды есть и в районных центрах, за модным ассортиментом жители агрогородков и деревень приезжают в близлежащие города. В Могилеве уже традиционно школьный рынок развернулся возле парка аттракционов. Преимущественно здесь представлены товары белорусских производителей со сниженными торговыми надбавками либо отпускными ценами.
Ирина Полозкова, жительница Быхова:
Екатерина Решетовская, продавец канцелярских принадлежностей на школьном базаре:
Несмотря на жаркие дни, рынок активно работает. И, как отмечают покупатели, удобно, что прийти за товарами сюда можно до 19:00. Пик покупательской активности приходится на выходные и вечернее время, когда люди возвращаются с работы.
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«Здесь всегда можно выбрать то, что детям понравится». В Могилёвской области работает почти 70 школьных базаров
Новости Беларуси. До начала нового учебного года остается меньше месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Август дал старт работе школьных базаров....
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