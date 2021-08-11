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Алексея Кудина осудили на 2,5 года колонии

11.08.2021 11:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Кикбоксер Алексей Кудина осужден на 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Такое решение вынесла 11 августа судья Молодечненского района (Минская область) Ольга Дубовик, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Алексея Кудина осудили на 2,5 года колонии

Прокурор накануне в ходе судебных прений запросил для спортсмена на год больше.

Кудин обвинялся по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Потерпевшими по делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин.

 

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Кикбоксер Алексей Кудина осужден на 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Такое решение вынесла 11 августа судья Молодечненского района (Минская область) Ольга...
 
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