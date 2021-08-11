Алексея Кудина осудили на 2,5 года колонии

Кикбоксер Алексей Кудина осужден на 2 года и 6 месяцев колонии общего режима. Такое решение вынесла 11 августа судья Молодечненского района (Минская область) Ольга Дубовик, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





Прокурор накануне в ходе судебных прений запросил для спортсмена на год больше .

Кудин обвинялся по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок, сопряженное с применением или угрозой насилия). Потерпевшими по делу признаны прапорщик внутренних войск Яндола и подполковник Зорин.

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