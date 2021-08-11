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Литва во вторник завернула в Беларусь около 70 мигрантов

11.08.2021 11:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

За минувшие сутки на границе с Беларусью задержаны три нелегальных мигранта, литовские пограничники вернули в Беларусь почти 70 человек.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны госграницы (СОГГ). Ранее, в течение 4-х суток Литва разворачивала всех мигрантов обратно в Беларусь.

«Инцидентов в приграничном районе не зафиксировано, патрулирование проходит в усиленном режиме с привлечением военных», - сообщает издание.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.

 
 
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За минувшие сутки на границе с Беларусью задержаны три нелегальных мигранта, литовские пограничники вернули в Беларусь почти 70 человек.
 
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