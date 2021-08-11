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Власти отправляют спортсмена Алексея Кудина на 2,5 года за решетку
Источник материала: АФН
Белорусские власти приговорили спортсмена Алексея Кудина к 2,5 годам лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Весна».
Кудин признан виновным в сопротивлении сотруднику внутренних дел или другому лицу, которое охраняет общественный порядок, связанное с применением или угрозой применения насилия (ч.2 ст. 363 УК).
Прокуратура запрашивала 3,5 года колонии для Кудина.
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Белорусские власти приговорили спортсмена Алексея Кудина к 2,5 годам лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Весна».
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