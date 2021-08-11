В Сеуле создали робота-хамелеона

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Сеульского национального университета сконструировали мягкого робота, способного менять окраску в режиме реального времени. Длина модели составляет 38 см, ширина 15 см, вес 900 г, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature Communications.

Каркас искусственного хамелеона сделан из пластика. Его "кожа" состоит из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры. Специальные датчики анализируют рисунок и оттенки поверхности, по которой перемещается робот. Сеть нанопроволоки из серебра нагревает жидкие кристаллы таким образом, чтобы они приняли нужный цвет.

Ученые отметили, что эта технология имеет большие перспективы - ее можно будет применять для гибких дисплеев или для покрытия автомобилей, чтобы они меняли цвет в соответствии с пожеланиями владельца. По словам авторов исследования, робот-хамелеон будет полезен и для военных операций. Он обладает прекрасной маскировкой, гораздо более эффективной, чем привычный камуфляж.

"Конечной формой этой разработки будет плащ-невидимка, сливающийся с фоном", - отметил инженер-механик Сын Хван Ко.-0-