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В Сеуле создали робота-хамелеона
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Сеульского национального университета сконструировали мягкого робота, способного менять окраску в режиме реального времени. Длина модели составляет 38 см, ширина 15 см, вес 900 г, сообщает
Каркас искусственного хамелеона сделан из пластика. Его "кожа" состоит из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры. Специальные датчики анализируют рисунок и оттенки поверхности, по которой перемещается робот. Сеть нанопроволоки из серебра нагревает жидкие кристаллы таким образом, чтобы они приняли нужный цвет.
Ученые отметили, что эта технология имеет большие перспективы - ее можно будет применять для гибких дисплеев или для покрытия автомобилей, чтобы они меняли цвет в соответствии с пожеланиями владельца. По словам авторов исследования, робот-хамелеон будет полезен и для военных операций. Он обладает прекрасной маскировкой, гораздо более эффективной, чем привычный камуфляж.
"Конечной формой этой разработки будет плащ-невидимка, сливающийся с фоном", - отметил инженер-механик Сын Хван Ко.-0-
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Каркас искусственного хамелеона сделан из пластика. Его "кожа" состоит из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры....
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