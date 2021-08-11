ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Сеуле создали робота-хамелеона

11.08.2021 11:33 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Сеульского национального университета сконструировали мягкого робота, способного менять окраску в режиме реального времени. Длина модели составляет 38 см, ширина 15 см, вес 900 г, сообщает "МИР 24" со ссылкой на Nature Communications.

Каркас искусственного хамелеона сделан из пластика. Его "кожа" состоит из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры. Специальные датчики анализируют рисунок и оттенки поверхности, по которой перемещается робот. Сеть нанопроволоки из серебра нагревает жидкие кристаллы таким образом, чтобы они приняли нужный цвет.

Ученые отметили, что эта технология имеет большие перспективы - ее можно будет применять для гибких дисплеев или для покрытия автомобилей, чтобы они меняли цвет в соответствии с пожеланиями владельца. По словам авторов исследования, робот-хамелеон будет полезен и для военных операций. Он обладает прекрасной маскировкой, гораздо более эффективной, чем привычный камуфляж.

"Конечной формой этой разработки будет плащ-невидимка, сливающийся с фоном", - отметил инженер-механик Сын Хван Ко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каркас искусственного хамелеона сделан из пластика. Его "кожа" состоит из жидкокристаллических слоев, способных менять цвет в зависимости от температуры....
 
Новости дня
Новости разные
 
Напад хакейнага трэнэра на юнага гульца пачалі расьсьледаваць клюб і Фэдэрацыя хакею Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by