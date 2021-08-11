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Протестующие в Литве заблокировали выход из парламента. Демонстрантов разогнала полиция

11.08.2021 11:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Полиция Литвы применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания Сейма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в Литве заблокировали выход из парламента. Демонстрантов разогнала полиция

Масштабная акция протеста против принудительной вакцинации и ввода ограничений для непривитых прошла 10 августа. Митинг должен был завершиться в пять вечера, однако литовцы не ушли с улиц. Несколько сотен протестующих заблокировали выходы из парламента, не давая депутатам покинуть здание. В ситуацию вмешались полицейские.

Протестующие в Литве заблокировали выход из парламента. Демонстрантов разогнала полиция

В ход пошли дубинки и спецсредства. Активисты забрасывали силовиков камнями, бутылками и петардами. 26 человек задержаны. Не обошлось без пострадавших с обеих сторон. По факту организации беспорядков начато следствие.

 
 
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Новости Литвы. Полиция Литвы применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов у здания Сейма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная акция...
 
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