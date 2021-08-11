Ценник дня. В Минск приземлился конкурент «Белавиа» — сколько стоит билет до Тбилиси

Источник материала: Салiдарнасць

11 августа в главный аэропорт Беларуси прибыл первый самолет Georgian Airways.

Как сообщает Онлайнер , после долгого перерыва авиакомпания решила снова летать в нашу страну и составить конкуренцию «Белавиа» в полетах в Тбилиси.

Стоимость стандартного билета в одну сторону начинается от 131 евро, сообщили в авиакомпании.

От 240 евро стоимость билета туда и обратно

Georgian Airways будет летать из Тбилиси в Минск три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям на Boeing 737—700/800.