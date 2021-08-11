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В лидерах Брестская область. Белорусские аграрии почти намолотили 5 миллионов тонн зерна

11.08.2021 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к пятимиллионному рубежу по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 11 августа обработано свыше 70 % площадей.

В лидерах Брестская область. Белорусские аграрии почти намолотили 5 миллионов тонн зерна

По темпам уборки лидирует Брестский регион. Накануне здесь собран миллион тонн. А вот самый большой вклад в общий результат внесли хозяйства Минской области. По 700 тысяч тонн собрано в Гродненской и Могилевской областях. Свыше 600 – в Витебской и Гомельской. Средняя урожайность по стране составляет около 32 центнеров с гектара. Это несколько ниже, чем в 2020 году. Однако в конечном итоге аграрии рассчитывают на результат не ниже, чем в 2020-м.

 
 
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к пятимиллионному рубежу по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 11 августа обработано...
 
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