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Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО под поручительство до суда

11.08.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО до суда, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО под поручительство до суда

Отмечается, что 21-летней Кире Бояренко изменили меру пресечения под поручительство родных. Под стражей волонтер провела полгода.

Девушку задержали 10 февраля текущего года. Ей предъявили обвинение по ст. 342 Уголовного кодекса (организация либо активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). Полгода она провела в СИЗО-1 на ул. Володарского в Минске.

В марте белорусские правозащитники признали Бояренко политзаключенной.

В настоящее время общее количество политзаключенных в Беларуси достигло 627. Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

 

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Теги: Минск
 
 
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Политзаключенную Киру Бояренко отпустили из СИЗО до суда, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».
 
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