Есть ли что «бомбить» в Воложине?

Социально-политические события последних лет обогатили язык немалым числом ярких фразеологизмов, одним из которых стала фраза «Бомбить Воронеж». Появившись как шутка и мем, она стала яркой иллюстрацией такого ответа властей на неугодные им действия иностранных государств, который наносит ущерб гражданам собственной страны.

В Беларуси экономисты и политологи вскоре стали употреблять перефразированное «бомбить Воложин» при описании аналогичных действий в отечественном контексте.

Но есть ли что там «бомбить», что представляет собой Воложин с точки зрения экономики и бюджета?



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Расположенный на западе столичной области Воложинский район и его центр представляют собой довольно типичный пример региональной экономики.

Население района составляет около 35 тыс. жителей, из которых работает около 13 тыс. человек. В самом Воложине проживает около 10 тыс. человек.

Работа местного населения сосредоточена в сельскохозяйственной сфере и переработке ее продукции. В этой связи Воложин относят к числу моногородов со свойственными им проблемами и особенностями развития. Промышленность района — это всего пять предприятий, среди которых льнокомбинат и завод художественной керамики, поэтому район создает менее 1% промышленной продукции области.

Всего на начало 2021 года предпринимательскую деятельность в Воложинском районе осуществляли 1106 субъектов хозяйствования, из них 38 малых организаций, 328 микроорганизаций, 730 индивидуальных предпринимателей и 10 средних предприятий. За прошлый год в районе было ликвидировано в два раза больше юрлиц, чем открыто новых — 51 против 28.

Снижение деловой активности связано с низким платежеспособным спросом со стороны местного населения. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в районе в прошлом году составила 957 рублей, что, несмотря на рост в 110,7% к предыдущему году в реальном выражении, составило лишь 77,2% к областному уровню.

При этом уровень официальной безработицы в районе — мизерные 0,1% от рабочей силы. Т.е. всего 10 человек на весь район, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защиты.

Отсутствие крупной промышленности и высокая доля сельского хозяйства не самым благоприятным образом сказываются на экономике региона. Убыток организаций района за 2020 год составил 20,2 млн рублей, а удельный вес убыточных организаций — 25%. И без того не радужную картину дополняет высокий объем просроченной кредиторской задолженности, размер которой по итогу прошлого года составил 60,4 млн рублей. Для сравнения, в Воложинском районе за весь 2020 год произведено продукции сельского хозяйства на сумму 151,0 млн рублей, а промышленной продукции — на сумму 60,5 млн рублей.

Негативная динамика в экономике прошлого года не могла не сказаться на развитии торговли. Так, объем розничного товарооборота за январь—декабрь 2020 г. по району составил 101,4% к 2019 году при прогнозе 105,5%, в торговых организациях — 103,0%, а среди индивидуальных предпринимателей и физических лиц товарооборот и вовсе снизился на 13,7%. То есть частный бизнес в регионе ощутил на себе тяжесть кризиса, начавшегося в прошлом году, существенно сильнее.

С учетом той роли, которую играет сельское хозяйство для региона, а также отсутствия крупной промышленности и состояния частного бизнеса, не удивительно, что район является дотационным.

В 2020 году 45% доходов бюджета составляли безвозмездные поступления, т.е. средства, перераспределяемые из республиканского бюджета. Объем безвозмездных поступлений в бюджет Воложинского района за прошлый год составил 25,9 млн рублей, при общей сумме доходов в 57,2 млн рублей. Оставшаяся часть доходов — это 29,1 млн рублей налоговых поступлений и 2,2 млн рублей неналоговых доходов.

В части налогов местный бюджет пополняется главным образом за счет налогов на доходы и прибыль, а именно — налогов на доходы физлиц. Это четверть всех поступлений. Еще около 5% бюджет получает за счет налогов на собственность.

По результатам прошлого года, с учетом состояния местной экономики, местный бюджет не получил поступлений от налога на прибыль. Не было таких поступлений и в 2019 году. Но даже в те годы, когда местный бюджет получал такие платежи, их размер был весьма скромным. Так, например, в 2017 и 2018 годах объем поступлений в местный бюджет от налога на прибыль составлял 1,2-1,5% общего объема доходной части.