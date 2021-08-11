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В Могилевском районе при пожаре погибла женщина
Источник материала: БелТА
11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью при пожаре частного домовладения в деревне Бобровичи Могилевского района погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном отделении МЧС.
"Накануне произошедшего к хозяину дома пришли товарищи. Вечер не обошелся без горячительных напитков и сигарет. Ближе к полуночи знакомые начали расходиться по домам, но ушли не все: мужчина и женщина остались ночевать у своего знакомого", - отметили в МЧС.
Ночью в доме произошел пожар. Гость проснулся, разбудил хозяина и помог ему выбраться из горящего здания на улицу. Женщина 1968 года рождения осталась в доме и погибла.
Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.
За минувшие сутки пожары произошли в Климовичском, Краснопольском и Мстиславском районах. Работниками МЧС спасено 3 жилых дома, 2 хозяйственных строения.-0-
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Ночью в доме произошел пожар. Гость проснулся, разбудил хозяина и помог ему выбраться из горящего здания на улицу. Женщина 1968 года рождения осталась в доме и...
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