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В Могилевском районе при пожаре погибла женщина

11.08.2021 12:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Сегодня ночью при пожаре частного домовладения в деревне Бобровичи Могилевского района погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном отделении МЧС.

"Накануне произошедшего к хозяину дома пришли товарищи. Вечер не обошелся без горячительных напитков и сигарет. Ближе к полуночи знакомые начали расходиться по домам, но ушли не все: мужчина и женщина остались ночевать у своего знакомого", - отметили в МЧС.

Ночью в доме произошел пожар. Гость проснулся, разбудил хозяина и помог ему выбраться из горящего здания на улицу. Женщина 1968 года рождения осталась в доме и погибла.

Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.

За минувшие сутки пожары произошли в Климовичском, Краснопольском и Мстиславском районах. Работниками МЧС спасено 3 жилых дома, 2 хозяйственных строения.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Ночью в доме произошел пожар. Гость проснулся, разбудил хозяина и помог ему выбраться из горящего здания на улицу. Женщина 1968 года рождения осталась в доме и...
 
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