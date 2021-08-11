Опасаются ещё большего числа нелегалов. Страны ЕС хотят вернуть нелегалов из Афганистана на родину

Источник материала: СТВ

Страны ЕС хотят вернуть нелегальных мигрантов из Афганистана на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов направили в Евросоюз письмо с соответствующим призывом. Страны сообщества опасаются, что в случае введения запрета на репатриацию еще большее число нелегалов хлынет в Евросоюз.





Напомним, ранее, в связи с активизацией террористов, Кабул попросил Брюссель на три месяца приостановить принудительную высылку афганцев.





С начала 2021 года из Евросоюза в исламскую республику были возвращены 1 200 мигрантов. В 2020 году 10 % всех прошений об убежище в ЕС поступили от выходцев из Афганистана.