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Опасаются ещё большего числа нелегалов. Страны ЕС хотят вернуть нелегалов из Афганистана на родину

11.08.2021 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Страны ЕС хотят вернуть нелегальных мигрантов из Афганистана на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Дании и Нидерландов направили в Евросоюз письмо с соответствующим призывом. Страны сообщества опасаются, что в случае введения запрета на репатриацию еще большее число нелегалов хлынет в Евросоюз.

Опасаются ещё большего числа нелегалов. Страны ЕС хотят вернуть нелегалов из Афганистана на родину

Напомним, ранее, в связи с активизацией террористов, Кабул попросил Брюссель на три месяца приостановить принудительную высылку афганцев.

Опасаются ещё большего числа нелегалов. Страны ЕС хотят вернуть нелегалов из Афганистана на родину

С начала 2021 года из Евросоюза в исламскую республику были возвращены 1 200 мигрантов. В 2020 году 10 % всех прошений об убежище в ЕС поступили от выходцев из Афганистана.

 
 
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Страны ЕС хотят вернуть нелегальных мигрантов из Афганистана на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Власти Австрии, Бельгии, Германии, Греции,...
 
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