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Латвия ввела режим ЧС из-за наплыва мигрантов
Источник материала: СТВ
Новости Латвии. Латвия вслед за Литвой ввела режим чрезвычайной ситуации на границе из-за наплыва мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о трех приграничных административных районах, а также городе Даугавпилсе.
Усиленный режим охраны будет действовать три месяца. Теперь латвийские пограничники уполномочены применять силу и спецсредства в отношении нелегалов. При этом заявления на предоставление статуса беженца принимать не будут.
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Новости Латвии. Латвия вслед за Литвой ввела режим чрезвычайной ситуации на границе из-за наплыва мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет...
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