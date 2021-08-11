Латвия ввела режим ЧС из-за наплыва мигрантов

Источник материала: СТВ

Новости Латвии. Латвия вслед за Литвой ввела режим чрезвычайной ситуации на границе из-за наплыва мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о трех приграничных административных районах, а также городе Даугавпилсе.





Усиленный режим охраны будет действовать три месяца. Теперь латвийские пограничники уполномочены применять силу и спецсредства в отношении нелегалов. При этом заявления на предоставление статуса беженца принимать не будут.





По данным Госпогранслужбы Латвии, 10 августа на границе были задержаны более 200 нарушителей.