Все дальше и дальше: Лукашенко поручил представить ему проект изменений в Конституцию до 1 сентября





Проект изменений в Конституцию "доработают" и до 1 сентября внесут на рассмотрение Лукашенко. Такое заявление сделал 11 августа председатель Конституционной комиссии и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.





цитирует Миклашевича БелТА. "Поскольку наличие несогласованных замечаний членов комиссии свидетельствует о фактической незавершенности проделанной работы, президентом поручено руководству Конституционной комиссии обеспечить комплексную доработку соответствующих предложений и до 1 сентября 2021 года внести итоговый вариант проекта Конституции на рассмотрение главы государства", –Миклашевича БелТА.











