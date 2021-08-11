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Азаренко вышла в 1/8 финала на турнире в Монреале

11.08.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На теннисном турнире в Монреале белоруска Виктория Азаренко (15-й номер в рейтинге WTA) стартовала с победы.


В поединке 1/16 финала наша соотечественница в двух сетах обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю (40) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 15 минут.

Еще одна белоруска Арина Соболенко (3) начнет соревнования в Монреале со второго раунда. Ее соперницей будет американка Слоан Стивенс (62).

Соболенко также выступит в парном разряде — вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Свои выступления они начнут с 1/8 финала.

Соревнования в Монреале завершатся 15 августа, передает euroradio.fm
 
 
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На теннисном турнире в Монреале белоруска Виктория Азаренко (15-й номер в рейтинге WTA) стартовала с победы.
 
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