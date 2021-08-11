Азаренко вышла в 1/8 финала на турнире в Монреале





В поединке 1/16 финала наша соотечественница в двух сетах обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю (40) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час 15 минут.





Еще одна белоруска Арина Соболенко (3) начнет соревнования в Монреале со второго раунда. Ее соперницей будет американка Слоан Стивенс (62).





Соболенко также выступит в парном разряде — вместе с бельгийкой Элизе Мертенс. Свои выступления они начнут с 1/8 финала.



