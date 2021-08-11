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Насмотрелась боевиков? Пенсионерка с колготками на голове и игрушечным пистолетом ограбила знакомую
Источник материала: Партизан
Прокуратура Брестской области передала в суд Столинского района уголовное дело на 62-летнюю местную жительницу.
Женщину обвиняют в разбойном нападении на старшую родственницу.
Преступление произошло в апреле. Пенсионерка зашла к 82-летней родственнице через незакрытую дверь. Нападавшая натянула на голову женские колготки, на руки — перчатки, а также взяла с собой игрушечный пистолет.
Она вырвала провод из стационарного телефона. Угрожая "оружием", женщина потребовала у хозяйки дома деньги. Добычей нападавшей стали 420 рублей, 410 долларов и продукты питания.
Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 207 УК (разбой). Еще во время расследования нападавшую взяли под стражу. Ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы и штраф.
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Прокуратура Брестской области передала в суд Столинского района уголовное дело на 62-летнюю местную жительницу.
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