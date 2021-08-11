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Сейм Литвы одобрил пакет законов по постройке заграждения на границе с Беларусью

11.08.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За поправки высказались 80 депутатов, два политика воздержались, два голосовали против

Сейм (парламент) Литвы одобрил во вторник на специально созванной внеочередной сессии по вопросам миграции поправки к ряду законов для правового регулирования процесса строительства заграждения на границе с Беларусью. За поправки высказались 80 депутатов, два политика воздержались, два голосовали против, сообщает ТАСС.

"Нам необходима твердая и надежная граница. Обеспечить это благодаря в том числе постройке физического барьера надо как можно скорее", - сказала глава МВД Агне Билотайте. 

Принятые поправки объявляют строительство заграждения государственным проектом особой значимости, что упрощает многие процедуры и позволит ускорить его реализацию.

На границе с Беларусью намечено построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемая военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия из этой колючей проволоки высотой 3 м. 

Ориентировочная стоимость работ составит €152 млн. Проект будет финансироваться за счет бюджетных средств. Литва надеялась получить на строительство заграждения ассигнования по линии ЕС, так как ее восточная граница совпадает с внешней границей сообщества, однако в ЕС заявили, что сообщество не финансирует строительство преград и барьеров.
 
 
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За поправки высказались 80 депутатов, два политика воздержались, два голосовали против
 
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