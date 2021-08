Не только Абсолютбанк. По каким еще банкам ударят санкции США?

InfoBank.by детально рассмотрел, какие банки непосредственно попали под санкции США. И хоть в списке значится только Абсолютбанк, но на самом деле удар придётся и по другим белорусским банкам. детально рассмотрел, какие банки непосредственно попали под санкции США. И хоть в списке значится только, но на самом деле





Почему в списке оказался Абсолютбанк?

Это следствие персональных санкций против бизнесмена, олигарха Николая Воробья, тесно связанного с Лукашенко. В документе, описывающем суть санкций, сказано:





«Новополоцкое общество с ограниченной ответственностью „Интерсервис“ (Interservice), ранее принадлежавшее Воробью, является одним из крупнейших нефтетрейдеров Беларуси. Его дочерние компании включают Абсолютбанк и Промышленное унитарное предприятие „Завод нефтяных битумов“ (ОБП)».





Исходя из этого можно предполагать, что у банка возникнут проблемы с корреспондентскими счетами в американских банках. Соответственно возможны проблемы с валютными платежами в долларах США.





Кроме того, когда дело касается американских санкций, стоит знать такое понятие как «вторичные санкции», про них хорошо поведал в Forbes программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:





«Главная угроза — вторичные санкции и действия регуляторов США по исполнению своих санкционных режимов. Любая долларовая транзакция с заблокированными компаниями грозит штрафом американского Минфина.





А преднамеренные «схемы» по обходу санкций — уголовным преследованием.





ЕС пока не лютует, хотя прецеденты уголовных дел были по санкциям против России, а в Брюсселе всерьез задумались над повышением эффективности своих ограничительных мер. Банки будут попросту тормозить любые транзакции в долларах и евро…»





Но это еще не все, есть еще такой документ как Executive Order on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus (Исполнительный указ о блокировке собственности иных лиц для содействия ситуации в Беларуси).





В документе говорится:





ДЖОЗЕФ Р. БАЙДЕН-младший, Президент Соединенных Штатов Америки, настоящим расширяет сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13405 от 16 июня 2006 года (Блокирование Собственности определенных лиц, подрывающих демократические процессы или институты в Беларуси), установив, что вредная деятельность и давние злоупотребления белорусского режима направлены на подавление демократии и осуществление прав человека и основных свобод в Беларуси — включая незаконную и репрессивную деятельность, связанную с мошенническими действиями 9 августа 2020 года.





Президентские выборы в Беларуси и их последствия, такие как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества, а также нарушение режима и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок, представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.





Общая суть документа в том, что будет расширение санкций уже не по конкретным юридическим лицам, а гораздо шире. Обратите внимание, что понимается под термином «Правительство Беларуси»:





Термин «Правительство Беларуси» означает Правительство Беларуси, любое его политическое подразделение, учреждение или инструмент, включая Национальный банк Республики Беларусь, и любое лицо, принадлежащее, контролируемое или направляемое Правительством Беларуси, действующее от имени или по поручению Правительства Беларуси.





Вот здесь видим уже упоминание НБ РБ, и как минимум можно добавить все государственные банки или банки с участием государства или государственных органов:





Национальный Банк Республики Беларусь

Беларусбанк

Белагропромбанк

Белинвестбанк

Белгазпромбанк (среди акционеров есть Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь)

Банк Дабрабыт (99,75% принадлежит НБ РБ)

МТБанк (среди акционеров есть Минский городской территориальный фонд госимущества)

Идея Банк (так как он уже куплен МТБанком)

Приорбанк (среди акционеров Госкомимущество РБ)

БПС-Сбербанк (маленькая доля, но все же есть участие госсобственности)

Технобанк (среди акционеров есть Государственный комитет по имуществу РБ)





Всего в Беларуси зарегистрированы 24 банка. Белорусским банкам придется как-то подстраиваться и под принятые санкции, и под те американские санкции, которые еще будут вводиться, исходя из вышеуказанного документа.