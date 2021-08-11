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Спич Шойгу: «Задача перед нами стоит ясная»

11.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр обороны России высказался про внутренние угрозы страны. Только цитата, чтобы понимать настройки ближайшего соратника и друга Владимира Путина.

Спич Шойгу: «Задача перед нами стоит ясная»

– Внутренние угрозы связаны с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны, – сказал Сергей Шойгу, сообщает «Пул №3». – Кто-то говорит – молодежь, кто-то – не только молодежь. Это разложение идет, казалось бы, незаметно. Я был свидетелем многих таких вещей, начиная с той же Югославии. Они тогда в последний момент поняли, что страна разлагается изнутри. Это была целенаправленная работа, когда из одной Югославии получилось шесть государств.

Многие страны были разложены, потому что шаг за шагом, постепенно шло внедрение в головы того, что у нас нет того, чем можем гордиться. Это говорит о том, что мы внутренне должны быть сильными. Если мы будем слабыми, то произойдет, что произошло в Сирии, Ливии, Югославии.

Конечно, им хотелось бы, чтобы у нас тут был внутренний раздрай, чтобы мы начали враждовать по национальному, религиозному, сословному признакам. Чтобы мы начали заниматься самоедством и изнутри разваливать нашу страну.

Этого мы допустить не можем. Задача перед нами стоит ясная – страна сильная, армия сильная. Этим мы и занимаемся.

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Министр обороны России высказался про внутренние угрозы страны.
 
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