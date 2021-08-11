Политзаключенному Виталию Зародею дали два года колонии за оскорбление Лукашенко и судей

К лишению свободы приговорен брестчанин Виталий Зародей за оскорбление Лукашенко и судей.





Как сообщает правозащитный телеграм-канал «Весна, Брест», суд Кобринского района, который рассматривал дело Зародея, 9 августа признал его виновным по ч. 1 ст. 368 УК (оскорбление президента) и ст. 391 УК (оскорбление судьи) и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Свою вину Зародей не признал.

Согласно обвинению, с сентября 2020 года по март 2021 года обвиняемый шесть раз направлял в суд Московского района Бреста письма с оскорблениями в адрес президента Республики Беларусь. В тот же суд он несколько раз подавал исковые заявления, содержащие высказывания в неприличной форме, унижающие честь и достоинство судей районных судов.

По данным правозащитников, Зародея задержали 29 марта. В рамках уголовного дела его хотели отвезти в Минск на психиатрическую экспертизу, но он не являлся в Следственный комитет, куда его вызвали. В связи с этим было принято решение о задержании Зародея.

Задержанного направили в РНПЦ психического здоровья, где он находился три недели.

Зародей содержался в брестском СИЗО № 7, он признан политзаключенным.

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