ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

11.08.2021 12:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женщина и жатва. Еще одна героиня, которая разрушает стереотипы, в новом выпуске проекта «Белорусская Super женщина», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощница комбайнера Анастасия Королева своим нелегким трудом опровергает понятие «не женское это дело».

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

Уже несколько сезонов убирает хлеб вместе с мужем. Их семейный экипаж в числе лучших в хозяйстве. Как совмещать заботу о семье и жаркие будни уборочной страды и даже в поле оставаться настоящей женщиной – еще одна история успешной белоруски.

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

У нас 18 комбайнов. 36 человек: 35 мужчин и одна я. Говорили, что сложно будет, чтобы дома сидела. Ну, кто, если не я?

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

Не любая женщина согласилась бы на тот комбайн идти. А у нее как-то хватило духа – пошла.

«Надо денежку зарабатывать и зерно убирать». Анонс новой серии проекта «Белорусская Super женщина»

– Может, хватит? Мне в поле пора.
– Женщина рвется в бой.
 – Надо денежку зарабатывать и зерно убирать.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женщина и жатва. Еще одна героиня, которая разрушает стереотипы, в новом выпуске проекта «Белорусская Super женщина», сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by