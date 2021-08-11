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На Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП

11.08.2021 12:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. Туристы под защитой. Египетский курорт Шарм-эль-Шейх оградили 26-километровым забором с колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП

Через каждые 50 метров установлены камеры видеонаблюдения. Попасть в город теперь можно лишь через контрольно-пропускные пункты. На КПП у отдыхающих будут проверять документы, ПЦР-тесты или сертификаты о вакцинации. Каждую машину и автобус проверят с помощью сканера.

На Шарм-эль-Шейхе достроили забор длиной 26 километров. Теперь попасть в город можно только через КПП

Решение обнести Шарм-эль-Шейх забором было принято после теракта на борту российского самолета в 2015 году.

 
 
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Новости Египта. Туристы под защитой. Египетский курорт Шарм-эль-Шейх оградили 26-километровым забором с колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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