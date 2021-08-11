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Людей вывозят всеми доступными видами транспорта. Из-за пожаров в Греции проводится масштабная эвакуация
Источник материала: СТВ
Новости Греции. Катастрофа беспрецедентных масштабов: в Греции за несколько дней вспыхнуло почти 600 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сильные бушуют в Аттике, на Пелопоннесе и курортном острове Эвбея.
В пострадавших районах проводится масштабная эвакуация. Людей вывозят всеми доступными видами транспорта: паромами, патрульными, частными и рыболовными катерами. Эвбею покинули уже более 2 000 человек.
Здесь огонь уничтожил 50 тысяч гектаров природных насаждений, повредил сотни жилых домов и объекты инфрастуктуры. На помощь пострадавшим и восстановление нанесенного ущерба правительство выделит 500 миллионов евро.
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Людей вывозят всеми доступными видами транспорта. Из-за пожаров в Греции проводится масштабная эвакуация
Новости Греции. Катастрофа беспрецедентных масштабов: в Греции за несколько дней вспыхнуло почти 600 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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