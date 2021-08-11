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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 627 человек

11.08.2021 12:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 627 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

Только во вторник белорусские правозащитники признали политзаключенными 17 человек за уголовное преследование властями в связи с участием в акциях гражданского несогласия с фальсификацией итогов президентских выборов.

 
 
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 627 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».
 
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