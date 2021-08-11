Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 627 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

Только во вторник белорусские правозащитники признали политзаключенными 17 человек за уголовное преследование властями в связи с участием в акциях гражданского несогласия с фальсификацией итогов президентских выборов.