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Погранохрана Латвии во вторник задержала 77 мигрантов

11.08.2021 12:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Во вторник на границе Латвии и Беларуси задержаны 77 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу.

Как сообщает LETA, за прошедшую ночь, когда вступило в силу распоряжение о введение чрезвычайной ситуации, Погранохрана развернула обратно в Беларусь 56 человек.

Всего с 6 августа по 10 августа за попытку нелегально пересечь границу Латвии были задержаны 295 человек. С начала года были задержаны 355 человек.

 
 
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Во вторник на границе Латвии и Беларуси задержаны 77 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу.
 
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