Погранохрана Латвии во вторник задержала 77 мигрантов

Источник материала: АФН

Во вторник на границе Латвии и Беларуси задержаны 77 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу.

Как сообщает LETA, за прошедшую ночь, когда вступило в силу распоряжение о введение чрезвычайной ситуации, Погранохрана развернула обратно в Беларусь 56 человек.

Всего с 6 августа по 10 августа за попытку нелегально пересечь границу Латвии были задержаны 295 человек. С начала года были задержаны 355 человек.