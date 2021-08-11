|
Погранохрана Латвии во вторник задержала 77 мигрантов
Источник материала: АФН
Во вторник на границе Латвии и Беларуси задержаны 77 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу.
Как сообщает LETA, за прошедшую ночь, когда вступило в силу распоряжение о введение чрезвычайной ситуации, Погранохрана развернула обратно в Беларусь 56 человек.
Всего с 6 августа по 10 августа за попытку нелегально пересечь границу Латвии были задержаны 295 человек. С начала года были задержаны 355 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во вторник на границе Латвии и Беларуси задержаны 77 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь границу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)