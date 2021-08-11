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В Гродно задержаны распространители наркотиков

11.08.2021 12:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно задержала распространителей наркотиков, в том числе и их куратора. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД задержали троих молодых людей, причастных к хранению и распространению наркотиков. Сначала у одного из них нашли марихуану. 22-летний парень признался, что купил наркотик у знакомого. Вскоре при попытке продажи 2,8 граммов марихуаны был задержан еще один 21-летний молодой человек.

После этого правоохранители вышли на 20-летнего парня, которого задержали дома при сбыте наркотиков.

"Сейчас в отношении всех трех гродненцев возбуждены уголовные дела за сбыт и хранение наркотиков. Проверяется причастность молодых людей на связь с интернет-магазинами, реализующими наркотические средства. Официально они нигде не трудоустроены и не учатся", - рассказали в милиции.

Известно, что один из них был "администратором", который курировал распространение наркотиков на территории города Гродно и области.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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11 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Милиция в Гродно задержала распространителей наркотиков, в том числе и их куратора. Об этом БЕЛТА сообщили в...
 
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