В Чаусах на поле силовики стреляли в пьяного мужчину с топором

Zerkalo.io видео, на котором видно, что на поле сотрудники милиции окружают мужчину у которого в руках предмет, похожий на топор. Через какое-то время раздается несколько выстрелов и мужчина падает. Очевидцы прислалиу которого в руках предмет, похожий на топор. Через какое-то время раздается несколько выстрелов и мужчина падает.





Судя по видео, все происходит на поле недалеко от жилых домов. Сначала мужчина поднимает с земли предмет, похожий на топор и начинает уходить в сторону. К нему с разных сторон идут несколько силовиков. В какой-то момент в сторону мужчины стреляют как минимум четыре раза, он падает. После этого один из силовиков распыляет ему в лицо баллончик.





Позже к месту происшествия приезжает скорая помощь. Остался ли жив нарушитель — пока неизвестно.





Местные жители также сообщили, что мужчина был нетрезв и ранее у него произошел конфликт с женой.





В пресс-службе МВД пообещали в скором времени прокомментировать этот инцидент. Как только комментарий появится, мы его сразу опубликуем.



