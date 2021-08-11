ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Чаусах на поле силовики стреляли в пьяного мужчину с топором

11.08.2021 13:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

10 августа в Чаусах Могилевской области произошел инцидент со стрельбой.

В Чаусах на поле силовики стреляли в пьяного мужчину с топором
скриншот видео
Очевидцы прислали Zerkalo.io видео, на котором видно, что на поле сотрудники милиции окружают мужчину у которого в руках предмет, похожий на топор. Через какое-то время раздается несколько выстрелов и мужчина падает.

Судя по видео, все происходит на поле недалеко от жилых домов. Сначала мужчина поднимает с земли предмет, похожий на топор и начинает уходить в сторону. К нему с разных сторон идут несколько силовиков. В какой-то момент в сторону мужчины стреляют как минимум четыре раза, он падает. После этого один из силовиков распыляет ему в лицо баллончик.

Позже к месту происшествия приезжает скорая помощь. Остался ли жив нарушитель — пока неизвестно.

Местные жители также сообщили, что мужчина был нетрезв и ранее у него произошел конфликт с женой.

В пресс-службе МВД пообещали в скором времени прокомментировать этот инцидент. Как только комментарий появится, мы его сразу опубликуем.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 августа в Чаусах Могилевской области произошел инцидент со стрельбой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Былы палітвязень Дзьмітры Кулакоў распавёў, як уцёк з «хіміі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

10.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by