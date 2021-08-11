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В Чаусах на поле силовики стреляли в пьяного мужчину с топором
Источник материала: Партизан
10 августа в Чаусах Могилевской области произошел инцидент со стрельбой.
скриншот видео
Очевидцы прислали
Судя по видео, все происходит на поле недалеко от жилых домов. Сначала мужчина поднимает с земли предмет, похожий на топор и начинает уходить в сторону. К нему с разных сторон идут несколько силовиков. В какой-то момент в сторону мужчины стреляют как минимум четыре раза, он падает. После этого один из силовиков распыляет ему в лицо баллончик.
Позже к месту происшествия приезжает скорая помощь. Остался ли жив нарушитель — пока неизвестно.
Местные жители также сообщили, что мужчина был нетрезв и ранее у него произошел конфликт с женой.
В пресс-службе МВД пообещали в скором времени прокомментировать этот инцидент. Как только комментарий появится, мы его сразу опубликуем.
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10 августа в Чаусах Могилевской области произошел инцидент со стрельбой.
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