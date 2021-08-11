Вручены государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов

Источник материала: ОНТ

За надежность и верность служебному долгу! Сегодня во Дворце Республики вручили государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов.

По поручению Президента, более 40 человек удостоены высшей похвалы.

Каждый в этом зале – пример ответственности, профессионализма, образец для подражания. Они добились результатов на рабочих местах и тем самым принесли пользу родным предприятиям и стране.

Большинство награжденных представители строительной сферы. Благодаря им реализуются инвестпроекты, а города становятся комфортнее и краше.

Они же трудятся третьей ветке метро. В зале также – работники промышленности, таможни, налоговых служб, культуры и здравоохранения.

И пусть награды в личную копилку, своим трудом эти люди каждый день вносят вклад в развитие, суверенитет и независимость страны.

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