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Вручены государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов
Источник материала: ОНТ
За надежность и верность служебному долгу! Сегодня во Дворце Республики вручили государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов.
По поручению Президента, более 40 человек удостоены высшей похвалы.
Каждый в этом зале – пример ответственности, профессионализма, образец для подражания. Они добились результатов на рабочих местах и тем самым принесли пользу родным предприятиям и стране.
Большинство награжденных представители строительной сферы. Благодаря им реализуются инвестпроекты, а города становятся комфортнее и краше.
Они же трудятся третьей ветке метро. В зале также – работники промышленности, таможни, налоговых служб, культуры и здравоохранения.
И пусть награды в личную копилку, своим трудом эти люди каждый день вносят вклад в развитие, суверенитет и независимость страны.
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За надежность и верность служебному долгу! Сегодня во Дворце Республики вручили государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов. По поручению...
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