Тренды платьев на осень-зиму 2021: собрали самые актуальные советы

Источник материала: ОНТ

По словам Ив Сен Лорана, самая важная деталь платья – это женщина, которая его носит. И это правда! В наступающем осенне-зимнем сезоне без этой вещи никак не обойтись. Поэтому давайте изучать тренды.

В платьях по-прежнему актуальны необычные вырезы. Дизайнеры продолжают с ними экспериментировать. Пожалуй, это самый простой способ выглядеть привлекательно и не вульгарно. Главное – не переборщить. Если у вас открыты ноги, то стоит прикрыть декольте, и наоборот.

Если вы думали, что за все эти годы кожа надоела дизайнерам, вы глубоко ошибались. Этот материал остается одним из самых актуальных, но не путайте кожу и латекс. Кожаные вещи выглядят дорого и стильно, а латекс может удешевить образ.

В новом сезоне дизайнеры настоятельно советуют не откладывать самые яркие и сверкающие наряды в долгий ящик и носить их каждый день. Экспериментируйте с цветом и пусть отличное настроение преследует вас 24/7.

Фото: Pinterest

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