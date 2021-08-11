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Организаторам беспорядков в Литве грозит до 6 лет лишения свободы
Источник материала: ОНТ
В Литве началось досудебное расследование по факту организации беспорядков в Вильнюсе 10 августа. По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, виновным грозит до 6 лет лишения свободы,
Билотайте считает, между протестами у здания Сейма в Вильнюсе и беспорядками в лагере для мигрантов на полигоне Рудининкай есть связь и одни координаторы.
Эти события глава МВД назвала антигосударственными. По ее словам, Литва должна мобилизовать все силы для бесперебойной работы Сейма.
Напомним, накануне у здания парламента в Вильнюсе состоялись протесты против обязательной вакцинации. Произошли стычки протестующих с полицией. Был применен слезоточивый газ, есть пострадавшие.
Фото: скриншот из
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В Литве началось досудебное расследование по факту организации беспорядков в Вильнюсе 10 августа. По словам главы МВД Литвы Агне Билотайте, виновным грозит до 6 лет...
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