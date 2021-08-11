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Определились все полуфиналисты хоккейного Кубка Салея
Источник материала: ОНТ
Определились все участники «финала четырех» хоккейного Кубка Салея. Минская «Юность» выиграла турнир в группа «А» и присоединилась к «Гомелю», победившему в группе «B».
Действующий чемпион Беларуси – «Юность» с минимальным счетом оказалась сильнее «Динамо-Молодечно» – 1:0.
Также в «финал четырех» пробился солигорский «Шахтер» (это стало возможно благодаря высокому рейтингу по итогам прошлого сезона).
Компанию трем клубам белорусской экстралиги в финальном раунде составит минское «Динамо». Решающие матчи пройдут 14 и 15 августа. И пары плей-офф уже известны: минское «Динамо» сыграет с «Шахтером», соперниками «Юности» будут хоккеисты «Гомеля».
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Определились все участники «финала четырех» хоккейного Кубка Салея. Минская «Юность» выиграла турнир в группа «А» и присоединилась к «Гомелю», победившему в...
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