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Определились все полуфиналисты хоккейного Кубка Салея

11.08.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определились все полуфиналисты хоккейного Кубка Салея

Определились все участники «финала четырех» хоккейного Кубка Салея. Минская «Юность» выиграла турнир в группа «А» и присоединилась к «Гомелю», победившему в группе «B».

Действующий чемпион Беларуси – «Юность» с минимальным счетом оказалась сильнее «Динамо-Молодечно» – 1:0.

Также в «финал четырех» пробился солигорский «Шахтер» (это стало возможно благодаря высокому рейтингу по итогам прошлого сезона). 

Компанию трем клубам белорусской экстралиги в финальном раунде составит минское «Динамо». Решающие матчи пройдут 14 и 15 августа. И пары плей-офф уже известны: минское «Динамо» сыграет с «Шахтером», соперниками «Юности» будут хоккеисты «Гомеля».

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Теги: Гомель
 
 
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Определились все участники «финала четырех» хоккейного Кубка Салея. Минская «Юность» выиграла турнир в группа «А» и присоединилась к «Гомелю», победившему в...
 
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