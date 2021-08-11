Медвежонок забрел в супермаркет в Лос-Анджелесе

Источник материала: ОНТ

Нестандартный «покупатель» прогулялся между прилавками и «принюхался» к ценам. Зверя пришлось выпроводить.

Затем ему дали снотворное и вывезли в лес, подальше от людей.

Кстати, по данным местной полиции, были сообщения и о других медведях поблизости, но зайти в магазин решился только один.

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