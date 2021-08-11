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Медвежонок забрел в супермаркет в Лос-Анджелесе
Источник материала: ОНТ
Нестандартный «покупатель» прогулялся между прилавками и «принюхался» к ценам. Зверя пришлось выпроводить.
Затем ему дали снотворное и вывезли в лес, подальше от людей.
Кстати, по данным местной полиции, были сообщения и о других медведях поблизости, но зайти в магазин решился только один.
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Нестандартный «покупатель» прогулялся между прилавками и «принюхался» к ценам. Зверя пришлось выпроводить. Затем ему дали снотворное и вывезли в лес, подальше от...
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